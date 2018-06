Frenano le auto in Europa. A Milano giù CNH e Ferrari : Depresso il comparto auto motive europeo , in difficoltà anche la settimana scorsa sui timori di nuovi dazi al settore dagli USA . Il presidente americano, Donald Trump , aveva parlato della ...

Auto Ue+Efta - Frenano immatricolazioni : 8.55 Frena a maggio, dopo il balzo di aprile (+9,6%) il mercato europeo dell'Auto. Le immatricolazioni nell'Ue a 28+Efta sono state 1.442.643, lo 0,6% in più rispetto a maggio 2017.Nei primi 5 mesi dell'anno sono state vendute 7.076.504 Auto, il 2,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Così l'Acea (Associazione dei costruttori europei). Fca vende 110.120 Auto, lo 0,2% in più rispetto a maggio 2017.La quota di mercato scende al 7,6% ...