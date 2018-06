Francesco Monte e Bianca Atzei insieme | la foto con dedica fa scatenare il gossip

Francesco Monte dimentica Paola Di Benedetto con la Atzei? : Bianca Atzei e Francesco Monte: già scordata Paola Di Benedetto? In questo ultimo anno Francesco Monte ha sicuramente fatto molto parlare per via della fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez e poi per il famoso canna – gate scoppiato nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, a cui ha preso parte come naufrago vip. In quella occasione ha conosciuto Paola Di Benedetto, con la quale ha avuto un breve flirt subito dopo la ...

Francesco Monte scrive a Bianca Atzei : i fan sognano in grande : Francesco Monte scrive a Bianca Atzei: i due ex naufraghi dell’ultima Isola dei Famosi fanno sognare in grande i fan Francesco Monte e Bianca Atzei si sono incontrati nell’ultima edizione de L’isola dei Famosi. Dalle prime battute del reality show tra i due sembrava esserci del feeling, tanto che già dopo la prima puntata del […] L'articolo Francesco Monte scrive a Bianca Atzei: i fan sognano in grande proviene da Gossip ...

“Sta con lei!””. Altro che Paola Di Benedetto - Francesco Monte ha in mente ben altro. Si sono incontrati a Ibiza e subito è scoccata la scintilla : Dal c’eravamo tanti amati al non ci siamo mai amati il passo è più breve di quello che si possa pensare, specie se si parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Dopo la breve parentesi amorosa infatti i due si sono detti addio. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. Tempo fa a bellissima Di Benedetto aveva rilasciato un’intervista all’ultimo numero del ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto ai ferri corti. Lui ha un nuovo amore? : Paola Di Benedetto e Francesco Monte: lui ha una nuova fiamma? Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono conosciuti lo scorso gennaio durante la loro partecipazione alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dapprima sono diventati molto amici, e successivamente si sono innamorati perdutamente. Purtroppo però Francesco Monte è stato costretto ad abbandonare anzitempo l’Honduras per via delle clamorose accuse mosse dalla ex ...

Francesco Monte - con Paola Di Benedetto rapporti congelati - ci sarebbe la nuova fiamma. Gossip di Spy : Francesco Monte, con Paola Di Benedetto rapporti congelati, ci sarebbe la nuova fiamma: la modella conosciuta a Ibiza. Il Gossip di Spy Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto l’amore è durato poco. I due ex naufraghi dell’ultima Isola dei Famosi, proprio sul più bello, in rampa di lancio su una storia che già stava […] L'articolo Francesco Monte, con Paola Di Benedetto rapporti congelati, ci sarebbe la nuova fiamma. Gossip di ...

Paola Di Benedetto - dopo Francesco Monte riparte dal velino : Se è vero che non c’è due senza tre, dopo Matteo Gentili e Francesco Monte il prossimo obbiettivo di Paola Di Benedetto potrebbe essere Pierpaolo Petrelli. Come rivela il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 22 giugno, la ex Madre Natura e l’ex velino di Striscia la notizia hanno trascorso una serata insieme e tra i due sembra esserci feeling. Paola Di Benedetto e Pierpaolo Pretelli, belli e single Del resto lei è stata ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Da Francesco Monte all'esclusiva per un settimanale : cosa è successo? : A quanto pare l'unica cosa che interessa a tutti è quella di sapere se Sara Affi Fella sia tornata single o meno. Lei ad Ibizia, il fidanzato a casa e spunta l'ombra di Francesco Monte e....(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018 : tra i possibili concorrenti anche Francesco Monte : Continuano a trapelare Anticipazioni su quello che sara' il cast [VIDEO] del Grande Fratello Vip 2018, il fortunato reality show condotto da Ilary Blasi che anche quest'anno rivedremo in onda su Canale 5. Tanti i nomi che nelle ultime ore sono stati riportati in anteprima sulle riviste 'Nuovo Tv' e 'Novella 2000' tra cui quelli di alcuni ex tronisti di Uomini e donne, come ad esempio Lucas Peracchi, Andrea Cerioli e Francesco Monte. Francesco ...

Sara Affi Fella rompe il silenzio : cosa succede con Luigi? E con Francesco Monte? : Nelle ultime ore, Sara Affi Fella è stata al centro del gossip per diverse questioni. La prima è stata la

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni già in crisi? Spunta il nome di Francesco Monte : Prima Luigi Mastroianni abbandona i social, poi Sara Affi Fella che parte da sola per Ibizia. Sono bastate queste due cose per far pensare alla crisi di coppia. L?ex corteggiatore di...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati?/ "Tra loro spunta Francesco Monte" (Uomini e Donne) : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati? Secondo Fanpage la storia è finita e tra loro ci sarebbe Francesco Monte, a Ibiza con l'ex tronista...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Uomini e Donne : tra Sara e Luigi spunta Francesco Monte : Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni (l’ex...

Francesco Monte a Ibiza - Sara Affi Fella nello stesso locale alla stessa stessa ora : Luigi? : Sara Affi Fella e Francesco Monte a Ibiza frequentano gli stessi luoghi alle stesse ore: l’addio a Luigi dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana Tanti rumors, poche certezze. Ma spesso dietro le voci tambureggianti ci sono fondi di verità. Così pare che Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, a poche settimane dalla scelta della tronista, […] L'articolo Francesco Monte a Ibiza, Sara Affi Fella nello stesso locale alla ...

Francesco Monte - il cambio di look è shock : l’ex tronista si fa biondo [GALLERY] : Francesco Monte cambia look, dal parrucchiere l’ex tronista si fa biondo Francesco Monte cambia vita e come una donna farebbe dopo una delusione amorosa (l’ex tronista è rimasto scottato dalla fine della storia con Cecilia Rodriguez) cambia look. Il tarantino si tinge i capelli di biondo per affrontare la prima estate senza l’ex fidanzata accanto. La novità che Monte porta in testa pare essere apprezzata dallo stesso e dalle ...