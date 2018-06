Fortnite si prepara per la modalità Parco Giochi | presto disponibile?

Fortnite prepara le Stink Bomb : cosa sono e come funzionano : Una popolarità che non mira minimamente a scemare quella di Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di una larghissima fetta di utenti di tutte le piattaforme di gioco. Il merito va ovviamente alla natura free to play della modalità Battle Royale, vero fulcro dell'esperienza ludica, ma non è affatto da dimenticare il grande impegno profuso dal team di sviluppo, capace di ...

Fortnite prepara il ritorno del sistema di rimborso - i dettagli : Continua inarrestabile la marcia di Fortnite, il titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, giorno dopo giorno, macina milioni di partite senza alcuna voglia di ridurre il proprio ritmo. Un ritmo che per l'appunto risulta essere serrato grazie anche e soprattutto alla grandissima passione degli sviluppatori, sempre attenti nel monitoraggio delle esigenze della propria community, e in grado di rinfrescare senza soluzione di ...

Fortnite prepara il dopo Thanos : in arrivo eroi Marvel? : Non si ferma di certo la scalata al successo di Fortnite, il fortunato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha scalato agevolmente le classifiche di gradimento dell'utenza in virtù di un gameplay che cattura in maniera quasi permanente l'attenzione dei giocatori. La strada intrapresa dagli sviluppatori sembrerebbe essere quella giusta, e i numeri non fanno che dargli assolutamente ragione, con milioni e milioni di ...