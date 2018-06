Formula 1 GP Francia L' analisi tecnica della gara del Paul Ricard

VIDEO / Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - Vettel spiega l'incidente. La classifica : VIDEO Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Formula 1 - GP Francia. Fast & Curious Paul Ricard - tutti i numeri : Hamilton, ancora lui The Hammer continua a scrivere pagine di storia. Il sabato a Le Castelet ha siglato la 75° Pole , 10 in più di Ayrton Senna, e la 122° prima fila, mentre il suo rivale Vettel si è ...

Video/ Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:37:00 GMT)

Formula 1 - highlights del GP di Francia e classifiche : Un assolo lungo 53 giri. E' andata alla Mercedes di Lewis Hamilton l'ottava prova del Mondiale 2018 di Formula 1, corsa in Francia, a Le Castellet, su un tracciato tornato nel Circus dopo 28 anni , 10 ...

Formula 1 - Gp di Francia in onda domenica 24 giugno su Sky e in differita su Tv8 : L'agenda di Formula 1 per domenica 24 giugno vede in programma il Gp di Francia. La corsa di monoposto sara' disputata sul circuito francese Paul Ricard a Le Castellet e sara' trasmessa in diretta tv e in streaming, a pagamento, oltre che in differita in chiaro. Riguardo ai pronostici, il favorito della vigilia è Lewis Hamilton con la Mercedes. La pista transalpina non sembra prestarsi molto alle caratteristiche delle Ferrari di Vettel e ...

Video/ Formula 1 - Gran Premio Francia 2018 : highlights della gara - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, Gran Premio Francia 2018: gli highlights della gara, la classifica piloti e costruttori. Vince Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes sorpassa ancora Sebastian Vettel(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 03:12:00 GMT)

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Francia : Come rivedere il GP Francia 2018 su Sky Si parte ale 19 di domenica 24 giugno su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD, canale 207. Sempre sul 207, altro appuntamento sia all'01.00 che alle 03.00. Come ...

Formula 1 - GP Francia. Alonso e il GP dei team radio : su Vettel e sulla McLaren : Per Fernando Alonso è stato un weekend da dimenticare quello in Francia. E la cosa suona piuttosto strana per uno che appena una settimana prima del GP a Le Castellet si era aggiudicato la 24 Ore di ...

Formula 1 - GP Francia. Le pagelle di Carlo Vanzini : HAMILTON 10: perfetto nel gestire la superiorità Mercedes su una pista molto Mercedes. Pole e vittoria. Gli è mancato solo il giro veloce, ma, forse involontariamente, la mossa migliore per il ...

Formula 1 - GP di Francia 2018 : vince Hamilton - torna leader. Raikkonen terzo - Vettel quinto in rimonta : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 0 2 VERSTAPPEN +7.090 3 Raikkonen +25.888 4 RICCIARDO +34.736 5 Vettel +61.935 6 MAGNUSSEN +79.364 7 BOTTAS +80.632 8 SAINZ +87.184 9 HULKENBERG +...

Formula 1 : l’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia : Com'è finita l'ottava gara del Mondiale 2018, corsa domenica pomeriggio a Le Castellet The post Formula 1: l’ordine di arrivo del Gran Premio di Francia appeared first on Il Post.

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio in Francia : Spettacolo ed emozioni durante il gran premio in Francia di Formula 1. Dominio da parte di Lewis Hamilton che si è riscattato dopo le ultime prestazioni, il campione del mondo in carica torna in testa alla classifica del mondiale dopo che nelle scorsa gara si era consumato il sorpasso da parte del ferrarista Vettel. La gara del tedesco della Rossa è stata condizionata da un contatto in avvio con Bottas, ad approfittarne è stato proprio Hamilton ...

Formula Uno - gp di Francia : vince Hamilton davanti a Verstappen e Raikkonen : La giornata poteva essere nera, nerissima per la Ferrari e per Sebastian Vettel che ha tamponato al via del gp di Francia, a Le Castellet, Valterri Bottas nel tentativo di sorpassare Lewis Hamilton. Il tedesco nonostante abbia preso cinque secondi di penalità, per aver causato l'impatto, ha chiuso al quinto posto limitando così i danni. La gara è stata vinta dalla Mercedes di Hamilton che ha approfittato dell'incidente tra il compagno di squadra ...

Formula 1 - Hamilton show in Francia : partenza disastrosa per la Ferrari - rimonta capolavoro : Lewis Hamilton vince il Gran premio di Francia, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2018. Il pilota della Mercedes vero dominatore del weekend sul circuito de Le Castellet che segna...