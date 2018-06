Fontivegge | la polizia arresta un rapinatore all' uscita di un locale

umbrianotizieweb

(Di lunedì 25 giugno 2018) UMWEB, Perugia. Alle ore 04:30 odierne una Volante è intervenuta in piazza Vittorio Veneto a seguito di segnalazione per una violenta lite in corso. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un ...