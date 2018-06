Fitch | ' Italia rischia instabilità politica e allentamento fiscale'

Italia - Fitch taglia stime di crescita per il 2018 : La decisione è stata presa alla luce della frenata dell'economia nel 1° trimestre, che tuttavia non esclude che ci possa essere 'la possibilità di una leggera ripresa nel secondo trimestre' dell'...

Italia - Fitch taglia stime di crescita per il 2018 : La decisione è stata presa alla luce della frenata dell'economia nel 1° trimestre, che tuttavia non esclude che ci possa essere "la possibilità di una leggera ripresa nel secondo trimestre" dell'anno.

Fitch taglia stime Pil Italia all'1 - 3% : 16.56 Fitch rivede al ribasso le stime di crescita dell' Italia . Per il 2018 l'agenzia di rating taglia la previsione sul Pil all'1 ,3% d all'1 ,5%. Per il 2019 la crescita del Pil viene confermata all'1 ,2% ed è stimato un rallentamento allo 0,9% nel 2020.

SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio : Fitch si è già pronunciata sui rischi che l'Italia corre con il Governo giallo-verde. E la speculazione internazionale è già pronta a guadagnare sulle nostre difficoltà. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:52:00 GMT)FINANZA/ L'investimento dimenticato da Lega e M5s per la ripresa, di G. PennisiCONTRATTO M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni