Fisco - Di Maio pronto ad abolire lo split payment per i professionisti : ... perché questa categoria è la più penalizzata e riveste un ruolo cruciale per l'economia dle paese.. Nel colloquio di oggi non si è parlato solo di split payment, ma anche di altri temi, quali l'...

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Quanto vale lo split payment nel Fisco targato Di Maio? : Se per Di Maio eliminare lo split payment non costa nulla, allora c'è davvero da preoccuparsi. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" del 10 giugno, Lucia Annunziata ha chiesto al neo ministro di Lavoro e Sviluppo di commentare le parole rilasciate dal suo collega Giovanni Tria al Corsera. In particolare il tema era quello di coniugare la grande cautela del "guardiano dei conti" che siede al Tesoro con i costosi impegni inseriti ...

Fisco - pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi Di Maio : l’Iva non aumenterà : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

Fisco - Di Maio : "Siete tutti onesti fino a prova contraria" : "Siete tutti onesti fino a prova contraria", dice Luigi Di Maio che parlando di evasione davanti all'assemblea di Confcommercio annuncia di voler "incrociare le banche dati della Pubblica ...

Fisco - Di Maio : "via spesometro - split-payment - redditometro e studi di settore" : Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi vanno aboliti . Lo ha ...

Fisco - Di Maio : abolire split payment e spesometro : Roma, 7 giu. , askanews, Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore 'hanno reso schiavo' chi 'le tasse le ha sempre pagate' e quindi ...

Fisco - Di Maio : abolire split payment e spesometro : Roma, 7 giu. , askanews, - Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi ...