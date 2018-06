Fisco | arriva Equiclick | l' app per evitare le code allo sportello

Fisco - da lunedì arriva il "salta-file" : 20.34 Niente più attese e levatacce per mettersi in coda. Il Fisco punta a cancellare i disagi e a rilasciare appuntamenti che spaccano il minuto. E'il nuovo servizio "non perdere tempo" che l'agenzia entrate-riscossione rende operativo da lunedì. Si prenota il "ticket" on line dal pc o dallo smarthphone. Si sceglie orario e data dell' appuntamento e si ottiene un QR Code. Poi basta presentarsi in orario per essere chiamati.

Fisco - arriva la Fattura Elettronica : che cos'è - come funziona e come usarla : Nell'epoca del digitale non poteva mancare la Fattura Elettronica . La E-Fattura , così denominata, sarà disponibile per i privati a partire dal 1° luglio. È l'esito del provvedimento firmato dal ...