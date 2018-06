Finisce l' incubo per 110 migranti | la Maersk può sbarcare a Pozzallo

Stalker seriale arrestato a Montereale - Finisce un incubo per una coppia compaesana : L'Aquila - I Carabinieri della Stazione di Montereale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, Dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nei confronti di L.A. classe ‘49, di Montereale , in quanto ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e porto ...

“Con la resa dell’Eta Finisce un incubo. La politica non c’entra - erano mafiosi” : Pochi hanno raccontato le lacerazioni della Spagna del ’900 quanto Javier Cercas che, dopo capolavori come «Soldati di Salamina» e «Anatomia di un istante», dedica l’ultimo romanzo, «Il sovrano delle ombre» (Guanda), alla vita del prozio materno, morto dal lato sbagliato della Storia combattendo per la causa franchista. Classe 1962, Cercas aveva 4...

Polveriera Juventus - Madrid peggio di Cardiff : strascichi pesantissimi - incubo “zero tituli” e un ciclo che Finisce male : La vittoria contro la Sampdoria non ha mascherato il nervosismo in casa Juventus: l’eliminazione di Madrid continua a fare male e rischia di lasciare strascichi pesantissimi sul cammino dei bianconeri in stagione. Lo scudetto è certamente più vicino, ma non è tutto oro quello che luccica: i 6 punti di vantaggio con il Napoli non sono particolarmente rassicuranti, soprattutto in una condizione di tale nervosismo in casa bianconera. Domani ...