Finisce la lunga attesa per Honor 9 | scatta l’aggiornamento B366 via OTA

(Di lunedì 25 giugno 2018) Giungono proprio in queste ore alcune notizie interessanti per9, considerando il fatto che con colpevole ritardo dovrebbe essere disponibile per tutti, a strettissimo giro, il nuovo aggiornamento per il device lanciato sul mercato nel 2017. Si tratta del firmware con patch di sicurezza che risale a maggio, a proposito del quale le prime anticipazioni ve le abbiamo fornite esattamente un mese fa su queste pagine. Importante dunque riepilogare tutte le informazioni giunte alla nostra redazione in queste ore.Come avranno intuito i possessori di questo smartphone, si tratta della patch, con cui però non dovremmo andare incontro a grossissime novità secondo le notizie trapelate fino a questo momento. Vedere per credere quanto riportato da una fonte attendibile come huaweiblog.de, secondo cui difficilmente si andrà oltre il classico minor upgrade che migliora minimamente le ...