Finale di Westworld 2 su Sky Atlantic | anticipazioni ultimi episodi 25 giugno | morti e

(Di lunedì 25 giugno 2018) Neldi2 qualcuno morirà? Stasera, 25, su Skyandranno in onda gliduedella serie fantascientifica creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, più precisamente il nono in versione doppiata e il decimo in lingua originale. Lo show è già stato rinnovato per una terza stagione che potrebbe arrivare nel 2020, data la lunga gestazione.Si intitola "Punto di fuga" l'o 2x09 di. Se il precedente appuntamento era quasi interamente dedicato al personaggio di Akecheta, in questo l'Uomo in Nero è il protagonista. L'o ci fa scoprire qualche nuovo particolare su William, spiegando il vero motivo dietro il suicidio di sua moglie (la guest star Sela Ward). Intanto, Charlotte Hale ha riprogrammato Clementine, ed è pronta a fare una strage di robot. Maeve invece riceve aiuto da un salvatore inaspettato, e Bernard cerca di liberarsi ...