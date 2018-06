Final Fantasy VII Remake è stato annunciato troppo presto? La risposta di Tetsuya Nomura

SQUARE ENIX annuncia una nuova collaborazione tra Final Fantasy BRAVE EXVIUS e JUST CAUSE 3 : SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, il gioco di ruolo per dispositivi mobili scaricato più di 30 milioni di volte in tutto il mondo, festeggerà il suo secondo anno di successi con una nuova collaborazione con JUST CAUSE 3. Questo evento temporaneo introdurrà vari personaggi e un evento a tema JUST CAUSE 3 in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. JUST CAUSE 3 incontra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS A partire da ...

Dissidia Final Fantasy NT : Arriva LOCKE : Square Enix Ltd ha annunciato che LOCKE Cole, il secondo personaggio del season pass, è ora disponibile su Dissidia Final Fantasy NT. LOCKE, apparso per la prima volta in Final Fantasy VI, aggiungerà uno stile di combattimento completamente nuovo, dei nuovi filmati di gioco in modalità storia, nuovi completi e nuove armi alle frenetiche battaglie in squadra di Dissidia Final Fantasy NT. LOCKE si unisce al roster di Dissidia ...

Final Fantasy VII Remake approfondirà i personaggi - inclusi i membri di Avalanche : A quanto pare Final Fantasy VII Remake approfondirà i membri di Avalanche, stando alle dichiarazioni del director Tetsuya Nomura condivise durante una recente intervista con Famitsu (via Gematsu)."Pur preservando l'atmosfera dell'originale, lo scenario approfondirà i personaggi, inclusi i membri di Avalanche", ha affermato Nomura-san.Come riporta Videogamer, presumibilmente questo significa che approfondiremo, oltre Cloud, Barrett e Tifa, anche ...

Square Enix vorrebbe portare Final Fantasy XIV su Xbox One e Switch - con cross platform play con PS4 e PC : Square Enix ha un obiettivo molto chiaro, ovvero quello di portare il suo Final Fantasy XIV anche su Xbox One e Switch, con cross platform play con le altre piattaforme.Come segnalano i colleghi di VG247, il producer Naoki Yoshida ha rilasciato un'intervista a VGR.com e ha affermato che Square Enix avrebbe l'intenzione di portare Final Fantasy XIV su tutte le piattaforme possibili. In questo momento, la compagnia sarebbe in contatto con i ...

Nomura assicura : "lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake è attivo e non è nelle prime fasi" : Unita a rumor e voci di corridoio tutt'altro che rassicuranti, l'assenza di Final Fantasy VII Remake all'E3 2018 non può che aver alimentato parecchie preoccupazioni tra i fan del progetto. Il titolo continua a essere avvolto da più ombre che luci e i dubbi sullo stato dello sviluppo si accumulano.Come riportato da The Verge, Tetsuya Nomura, ci tiene a rassicurare i fan: lo sviluppo è attivo e non è nelle primissime fasi come vociferato. ...

Il Rathalos di Monster Hunter World arriva in Final Fantasy XIV Online : Oggi, all’Electronic Entertainment Expo (E3), SQUARE ENIX e Capcom hanno presentato la futura collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter: World. Un nuovo trailer trasmesso durante la conferenza stampa digitale di SQUARE ENIX ha mostrato ai fan le prime immagini dei nuovi contenuti di questo crossover che arriverà su Final Fantasy XIV Online quest’estate e nel quale ...

E3 2018 : un nuovo trailer per Final Fantasy Stormblood : Questa sera alla conferenza di Square Enix per l'E3 è salito sul palco Final Fantasy 14: Stormblood con un nuovo trailer che rivela numerosi dettagli della nuova espansione e del nuovo aggiornamento Under the Moonlight.E' stato presentato anche l'aggiornamento Under the Moonlight ed una collaborazione con il franchise di Monster Hunter, tramite la quale i nostri personaggi di Final Fantasy 14 potranno ottenere oggetti, costumi e altri amminicoli ...

Final Fantasy XV Windows Edition : Square Enix lancia il MOD ORGANIZER : Square Enix annuncia il lancio dello strumento MOD ORGANIZER di Final Fantasy XV Windows Edition per STEAM, Origin e Windows 10. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale:Il MOD ORGANIZER è uno strumento che aiuta a creare mod per Final Fantasy XV Windows Edition e permette ai giocatori di convertire le risorse in mod e incorporarle nel mondo di gioco. Il MOD ORGANIZER permetterà di modificare personaggi, armi e costumi. Sostituendo i ...

Final Fantasy XV Windows Edition : Disponibile il Mod Organizer : Square Enix ha pubblicato lo strumento MOD Organizer di Final Fantasy XV Windows Edition per STEAM , Origin e Windows 10. Final Fantasy XV Windows Edition: Rilasciato il Mod Organizer Il MOD Organizer è uno strumento che aiuta a creare mod per Final Fantasy XV Windows Edition e permette ai giocatori di convertire le risorse in mod e incorporarle nel mondo di gioco*. Il MOD Organizer permetterà di modificare personaggi, armi e ...

Final Fantasy XV POCKET EDITION disponibile da oggi : Square Enix Ltd è lieta di annunciare che a partire da oggi FINAL FANTASY XV POCKET EDITION è disponibile per la piattaforma universale di Windows, e si potrà giocare su computer fissi, portatili e tablet Surface. FINAL FANTASY XV POCKET EDITION arriva oggi FINAL FANTASY XV POCKET EDITION narra nuovamente la storia del principe Noctis e dei suoi compagni di battaglia Prompto, Ignis e Gladio nel corso di dieci ...

Final Fantasy XV : Pocket Edition è ora disponibile al download per Windows 10 : Così come preannunciato quasi un anno fa, Square Enix ha pubblicato quest’oggi Final Fantasy XV: Pocket Edition sul Microsoft Store di Windows 10. Si tratta di un gioco di tipo mobile molto leggero che può essere scaricato praticamente da qualunque PC o tablet e, in effetti, il suo requisito minimo relativo alla GPU riguarda una semplice Intel HD Graphics 520. Lo stile grafico è molto cartoon e il gameplay è costituito da un’avvenuta ...

Avvistata una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake : La fuga di notizie di poche settimane fa, dove Walmart Canada ha finito per svelare una grande quantità di giochi sul suo sito web, prima di eliminarli, aveva un fondo di verità, soprattutto dopo la conferma ufficiale di RAGE 2.Ma, vedendo bene la lista di giochi, era presente nell'elenco la versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, il che suona un po' strano, dal momento che il gioco è stato annunciato come esclusiva temporanea PS4, questo ...

Screenshot off screen di Final Fantasy VII Remake annunciano un ritorno : Sembra che dovremo attendere ancora un bel po' per mettere le mani su Final Fantasy VII Remake. Tuttavia, emergono nuove, seppur piccole, informazioni: una recente modifica nella pagina di assunzione di lavoro di Square Enix per la divisione Business 1 potrebbe averci offerto la possibilità di dare uno sguardo al gioco, preannunciando il ritorno di una vecchia conoscenza. È stata infatti pubblicata una foto che mostra uno dei boss del team di ...

Final Fantasy VII Remake : da un annuncio di lavoro di Square Enix s'intravede una nuova immagine del gioco : Square Enix non ha mostrato molto ultimamente di Final Fantasy VII Remake, ma una piccola nuova immagine sembra essere stata condivisa tramite un "metodo" piuttosto insolito.Come segnala Dualshockers, un aggiornamento della pagina di reclutamento di Square Enix (individuata da DKHF4, utente di Twitter), mostra un'immagine che sembra rappresentare una scena del gioco sullo schermo di Naoko Hamaguchi, Development Lead.L'immagine in questione ...