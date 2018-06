Filippo Tortu | un campione da record che studia alla Luiss

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Come ha fatto Filippo Tortu a battere il record di Mennea sui 100 metri? : Il Moloch era lì da tempo immemore. Quel 10.01 stampato da Pietro Mennea a Città del Messico il 4 settembre 1979 era Come quei ricordi di lontani parenti che continui a tenere in casa pur sapendo che sono ormai quasi inservibili: un grande ricordo di un grande uomo e grande atleta, ma intanto il mondo dell’atletica era andato avanti e la velocità era diventata affare esclusivo degli atleti di colore che, sui 100 metri piani, detengono il ...

Filippo Tortu - il manager è ferrarese. "Il record a Madrid? Come se avessi corso io" : Ferrara, 25 giugno 2018 - manager, ma anche amico, e confidente: tra il ferrarese Marcello Magnani e il neo recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu , il rapporto non è solo tecnico. C'era anche ...

Filippo Tortu : «Senza papà non sarei qui - ha sfidato tutti con gli allenamenti ed ecco il 9''99» : Come si riscrivono quasi 39 anni di sport in una notte senza perdere la testa? «Mah è che io ai 9'99 di venerdì sera a Madrid non ci sto proprio pensando. Nella mia mente c'è solo l'obiettivo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Il record ha un sapore particolare. Un successo costruito su allenamenti diversi dagli altri in Italia” : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’Atletica? Due giorni fa a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10? (9?99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10?01 di Città del Messico, datato 1979. Una prestazione sensazionale che brianzolo ha così raccontato, intervistato dalla ...

Atletica - cori e applausi a Malpensa per Filippo Tortu : “Il record? Lo sognavo da anni - ma non è stata un sorpresa” : “È stata una emoziona unica. Più che battere il record di Mennea è stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 secondi con la mia famiglia e il mio staff che mi hanno seguito a Madrid”. Queste le parole di Filippo Tortu all’arrivo a Malpensa dopo aver battuto il record sui 100 metri di Pietro Mennea. “Era un tempo che sognavo da anni. Non è stata una sorpresa perché nelle gare precedenti mi ero molto ...

Filippo Tortu - l'italiano «a reazione». Il papà allenatore : «Nato per correre» : «Ho capito subito che sarebbe diventato un campione dell'atletica: da bambino non camminava, sprintava». Da bordo dell'aereo che sta riportando a casa Filippo Tortu, il padre-allenatore del neo ...

Filippo Tortu : il padre coach 'così si cresce un campione' : Nella cameretta della sua casa a Carate Brianza, sopra il letto dove di solito i ragazzi affiggono poster di Messi o Cristiano Ronaldo, Filippo Tortu da sempre ha una lavagna. Col gesso bianco segnò ...

Filippo Tortu nella storia : primo azzurro a correre i cento metri sotto i 10" : Era da alcuni anni che il suo nome veniva posto sotto la lente dagli esperti. In tanti, senza scivolare nella classica enfasi pleonastica, avevano iniziato ad intravedere in lui la stoffa del campione. Assecondando tutta la prudenza del caso, costoro si erano prodigati nel prefigurare un futuro dagli esiti luminosi per Filippo Tortu, sulla scia dei big del passato, con la viva speranza che a tali premesse sarebbero, un giorno non proprio ...

