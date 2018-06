Figc | Tavecchio stop a commissariamento

Tavecchio - Guardian : “Molestie sessuali - chiesta archiviazione per ex capo Figc. Vittima ‘troppo vecchia per impaurirsi'” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per un caso di molestie sessuali che riguarda Carlo Tavecchio, l’ex presidente della Figc. Le accuse risalgono al novembre scorso, quando in un’intervista al Corriere della Sera, Elisabetta Cortani, presidentessa della Lazio femminile, ha denunciato le molestie subite dall’allora numero uno del calcio italiano. A dare la notizia è il Guardian che ha letto le motivazioni dei ...