Fiat Chrysler promette più di 25 nuovi modelli in America Latina entro il 2023

Fiat Chrysler al rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio. Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell' Unione Europea , ...

Il giorno più lungo di Marchionne - senza Fiat e senza Chrysler : Tutto eloquente fin dal primo minuto, alla presentazione del nuovo piano industriale di Fca. Opening Remarks, Balocco, 10 a.m., June 1, 2018. Jeep and Ram Brands. Alfa Romeo and...

Lettura rialzista per Fiat Chrysler : Chiusura del 30 maggio Effervescente il Lingotto , tra i componenti del FTSE MIB , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,00%. Operatività odierna: Dal punto di vista ...

Fiat Chrysler rimane ai nastri di partenza : Fiat Chrysler rimane al palo a Piazza Affari . Il titolo del gruppo automobilistico mostra un ribasso dello 0,07% a 18,74 per azione. Venerdì scorso 25 maggio FCA US ha annunciato il richiamo di circa ...

Risultato positivo per Fiat Chrysler : Avanza il Lingotto , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fiat Chrysler mantiene forza relativa ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fiat Chrysler : Prepotente rialzo per il Lingotto , che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fiat Chrysler ...

Fiat Chrysler cambia obiettivi : la Panda va in Polonia - a Pomigliano i Suv della Jeep : Fiat Chrysler è pronta a concentrarsi sulle auto di fascia alta come i nuovi Suv della Maserati e della Jeep, spostando invece all'estero Panda e Punto. La nuovo strategia, secondo quanto riportato da ...

Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ...

Fiat Chrysler - nel primo trimestre l'utile cresce del 59% e scende l'indebitamento : MILANO - Fca ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 59% a oltre 1 miliardo di euro. Nella nota, in cui il gruppo parla di 'trimestre record', la casa automobilistica ...

Fiat Chrysler viaggia al rialzo in attesa dei conti : Teleborsa, - Tonica Fiat Chrysler a Piazza Affari che mostra un rialzo dello 0,86%. Gli investitori sono fiduciosi in attesa della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2018. Buoni spunti ...

Fiat Chrysler scende verso 19 - 01 Euro : Pressione sul Lingotto , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,94%. Lo scenario su base settimanale di Fiat Chrysler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...