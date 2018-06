Festival di Berlino | l’italiano Carlo Chatrian direttore artistico | “Il cinema è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Un italiano a dirigere. No, non è uno scherzo. Nemmeno un blitz del premier Conte ai danni di Angela Merkel. Da fine marzo 2019, torinese, classe 1971, sarà ildeldi. L’attualedeldi Locarno succederà all’oramai veterano Dieter Kosslick, che dirige la Berlinale dal 2002, e dividerà il prestigioso incarico con Mariette Rissenbeek, che deltedesco sarà la direttrice esecutiva. Un cervello in fuga, insomma. E bello grosso. Un italiano che va a comandare in casa dei tedeschi, nel terzodipiù importante al mondo. “Lavorare ad unnon significa comandare. Fare ilè come fare ild’orchestra. Un lavoro delicato e affascinante di coordinamento e selezione di film”, spiegaal fattoquotidiano.it. “È unche conosco solo da ...