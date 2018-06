Fermato a Napoli un gambiano legato all' Isis | progettava attentati in Spagna e Francia

Terrorismo - Fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

Gambiano Fermato a Napoli. "Doveva compiere un attentato" : Un cittadino Gambiano, accusato di essere legato all'Isis, Sillah Osman, di 34 anni, è stato fermato a Napoli, nel corso di un blitz di polizia e carabinieri. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, durante un incontro con i giornalisti. Il Gambiano ha partecipato, è stato reso noto a un duro addestramento in Libia, in una zona desertica, e doveva compiere un attentato terroristico.Si ritiene che Sillah Osman ...

Napoli - Fermato gambiano legato all'Isis : 12.14 Un cittadino gambiano, accusato di essere legato all'Isis, Sillah Osman, di 34 anni, è stato fermato a Napoli, nel corso di un blitz di polizia e carabinieri. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Melillo, durante un incontro con i giornalisti. Il gambiano ha partecipato - è stato reso noto- a un duro addestramento in Libia, in una zona desertica.

