Fedez scrivo io i miei pezzi I retroscena sulla nascita dei suoi tormentoni

Marracash e Fedez - nuovo botta e risposta : 'I testi me li scrivo da solo' (VIDEO) : Nei giorni scorsi Marracash ha rilasciato un'interessante intervista, durante la quale gli è stato chiesto un parere sull'incredibile successo ottenuto da Fedez – artista con il quale l'autore di 'Status' non è in buoni rapporti, ormai da tempo – negli ultimi anni. Nel rispondere alla domanda il King Del Rap ha lasciato intendere che il collega, impegnato come è nelle sue innumerevoli attivita', difficilmente potrebbe avere il tempo di scrivere ...