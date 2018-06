Fedez e Chiara Ferragni | visita guidata nel nuovo mega appartamento

Chiara Ferragni e Fedez - visita guidata del lussuoso nido d’amore : A poche settimane dal loro ritorno in Italia, domenica 24 giugno Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez come si sono ribattezzati, hanno virtualmente invitato tutti i loro fan a fare un giro nella loro nuovissima e bellissima casa milanese, situata nel nuovo polo City Life che sorge nel quartiere noto come Milano Fiera. La regina di Instagram ha illustrato a tutti i follower com’è stata sistemata la nuova abitazione sua e del futuro marito ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa - un tour su Instagram tra le camere e la palestra privata (foto) : Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa a Milano su Instagram Tv, il nuovo portale del social network che consente di salvare video e renderli disponibili a lungo termine. La coppia più social del web ha mostrato le stanze della nuova lussuosa casa attraverso alcuni videoclip registrati con il telefono: guida d'eccezione, proprio la padrona di casa Chiara Ferragni, che ha introdotto tutte le stanze dell'appartamento, dall'ingresso al ...

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la loro casa con palestra - idromassaggio e guardaroba a due livelli : Finalmente a casa! Dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo appartamento è pronto ad accogliere Chiara Ferragni, Fedez e il loro piccolo Leone.La coppia infatti si è da poco...

Chiara Ferragni senza veli in un video di Fedez : lui lo rimuove e si scusa (Video) : Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, sembra essere finito all'interno di una nuova e clamorosa gaffe piuttosto piccante. Durante una delle sue solite storie su instagram, il rapper, avrebbe ripreso la futura moglie mentre riposava, distesa sul letto, senza mutandine. Ciò che Chiara aveva indosso, da quello che si può notare dalle fotografie e dai video pubblicati, era un semplice vestitino di colore azzurro. Una situazione parecchio ...

Incidente hot per Fedez e Chiara Ferragni su Instagram - la blogger in intimo e la gaffe del rapper : “Scusa amore” : gaffe hot per Fedez e Chiara Ferragni su Instagram a causa di un video pubblicato per sbaglio: protagonista dell'Incidente sul social network, a sua insaputa, proprio l'influencer! Com'è noto, Fedez e Chiara sono soliti riprendere tanti momenti della loro quotidianità, anche piuttosto intimi o frivoli, per poi condividerli con tutti i loro followers su Instagram. Ieri pomeriggio, però, Fedez ha pubblicato per errore un video di troppo sulle ...