Fb | più trasparenza su inserzionisti

La trasparenza fiscale non può più attendere : Un passante che lunedì 28 maggio si fosse trovato ad attraversare la centralissima Piazza Jean Rey a Bruxelles, sovrastata dal quartiere generale del Consiglio dell'Unione europea, avrebbe assistito a uno strano spettacolo.In scena un ringiovanito John Travolta scatenato al passo di boogie-woogie con Olivia Newton-John, circondati da una decina di ballerini - attivisti, mentre loschi figuri con volti coperti da maschere bianche – in ...

più trasparenza su Alitalia : Per la vendita di Alitalia non è arrivata alcuna offerta soddisfacente entro il giorno fissato. Nuovo rinvio: perlomeno di sei mesi. Cessione in autunno? Non ci giurerei. L'unica cosa certa in quella ...