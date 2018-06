Favola | un melò atipicamente ironico e brioso con Filippo Timi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una cagnetta bianca di peluche di nome Lady, pacchi regalo, oggetti di ogni tipo, un appartamento fiabesco ed ipercolorato della provincia americana negli anni cinquanta. Questa la bomboniera/gabbia al centro del film, spazio casalingo che ottunde identità e vitalità della protagonista Mrs. Fairytale, interpretata in abiti da donna, rigorosamente rigidi dell’epoca, da. Rinchiusa nella luccicante magione Mrs. Fairytale incontra quotidianamente Mrs. Emerald (Lucia Mascino), signora borghese e sposata come lei, e in un tourbillon di sensibilità compresse ne nasce una sorta di possibile fuga d’amore.è un, sessualmente gaio e indefinibile, che richiama la solennità dei set di Douglas Sirk e Todd Haynes mescolati all’arrivo degli alieni. La regia è di Sebastiano Mauri. Al cinema solo il 25-26-27 giugno 2018. Tratto ...