Fatale un malore in acqua | oculista di Gorizia muore durante la vacanza in Grecia

fanpage

: Muore in Grecia durante la vacanza: fatale un malore in acqua - diariodigorizia : Muore in Grecia durante la vacanza: fatale un malore in acqua -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Paolo Grusovin, settantaseienne di, è morto sull'isola di Karpathos indove aveva appena iniziato le vacanze con la moglie e un gruppo di amici. L’uomo ha avuto unmentre nuotava in mare. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso.