FAO e Pennsylvania State University lanciano Nuru | un’app innovativa per combattere la

(Di lunedì 25 giugno 2018) La FAO e lahanno unito le forze per sviluppare e promuovere un’app, che aiuta gli agricoltori africani a riconoscere l’insetto Lafigma, (Fall Armiworm in inglese) – un nuovo parassita dell’Africa sub-sahariana – in modo che possano prendere misure immediate per distruggerlo e frenarne la diffusione. Il Lafigma è apparso per la prima volta in Africa nel 2016, in Africa occidentale, per poi diffondersi rapidamente in tutti i paesi dell’Africa sub-sahariana nel 2017, infettando milioni di ettari di mais e minacciando la sicurezza alimentare di oltre 300 milioni di persone. Molti agricoltori africani potrebbero aver sentito parlare di questo parassita ma quando lo vedono per la prima volta spesso non sono in grado di riconoscerlo o non sono sicuri di ciò che stanno affrontando. Con la nuova applicazione, ...