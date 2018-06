Fallout 76 giocabile in Fallout 4 con questa mod | ecco il download

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018)76 è giàin4, diciamo, grazie alla presenza di una mod che è stata creata da un giocatore che non riusciva più ad aspettare per avventurarsi nelle nuove terre post apocalittiche. Per questo motivo l’utente SKK50 ha quindi deciso di ricreare in4 tutto ciò che ha visto negli ultimi trailer pubblicati. Chiaramente tutto questo è un'enorme forzatura:76 non è ancora uscito ufficialmente emodè praticamente solo un'ipotesi di ciò che potrà essere davvero il gioco di Bethesda.La mod è stata subito denominata SKK476 ed è disponibile insul portale Nexusmods. La stessa mod non fa altro che implementare nel quarto episodio alcune meccaniche del prossimo, consentendo così utenti più affezionati del gioco di poter sperimentare una serie di situazioni che potrebbero avvenire nelle terre della West Virginia, e ...