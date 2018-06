wired

: Di Maio ha ribadito l’impegno a fare il reddito di cittadinanza entro il 2018. Ma le uniche coperture che ha dichia… - TNannicini : Di Maio ha ribadito l’impegno a fare il reddito di cittadinanza entro il 2018. Ma le uniche coperture che ha dichia… - LuigiGallo15 : La peggiore faccia della nostra città continua a dominare la vita di 85mila cittadini di Torre del greco ma la gius… - micheleiurillo : Facebook ti farà sapere quanto tempo stai su Facebook -

(Di lunedì 25 giugno 2018) (Foto: Jane Manchun Wong/Twitter) Quando due anni fa Wired chiese a Chris Cox, il Chief Product Officer di, se avessero mai pensato di creare un timer interno per consentire alle persone dispendessero sul social, sorrise: “Un’idea interessante”. Non era una risposta di cortesia, evidentemente. Invece di farsi fare concorrenza da questa o quell’app esterna dedicata alla dieta digitale, il social network sta testando una funzione chiamata “Your Time on”. Secondoriportato da Tech Crunch, la funzione mostra il conteggio diun utente ha speso sugiorno per giorno nell’ultima settimana, oltre a una media totale. Lo strumento consentirebbe di impostare un limite die fare in modo cheinvii una notifica al suo raggiungimento (non è chiaro se funzioni esclusivamente nella ...