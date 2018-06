Fabrizio Corona | rinviata decisione su affidamento Ultime notizie | “È andato in palestra

Fabrizio Corona - sulla revoca dell’affidamento i giudici rimandano la decisione : Per il momento Fabrizio Corona non deve tornare in carcere, ma la decisione in merito alla conferma di misure alternative alla prigione (assegnate al paparazzo a febbraio scorso) è solo rimandata. Sono emerse infatti criticità e violazioni nel comportamento dell’ex fotografo dei vip che hanno convinto i giudici a rimandare il tutto al 26 novembre quando servirà una relazione più approfondita dell’ufficio esecuzione penale ...

Fabrizio Corona - Don Mazzi : "È uscito dal carcere grazie a me" : Don Mazzi è stato un grande sostenitore di Fabrizio Corona, ma oggi non ne può più, e sulle pagine del settimanale Oggi racconta la sua verità, rispondendo all'ex re dei paparazzi che l'ha accusato da Massimo Giletti, nella sua discussa partecipazione al programma domenicale Non è l'Arena. Tra poco racconterò tutta la mia verità a “Non è l’Arena” in onda su La7 @adalet_official #adalet Un post condiviso da Fabrizio Corona ...

Don Mazzi risponde a Fabrizio Corona : Fuori dal carcere grazie a me/ Mi ha cercato dopo rissa ad Opera : Don Mazzi risponde a Fabrizio Corona: "Fuori dal carcere grazie a me". Il presbitero ha risposto alle critiche e alle accuse del re dei paparazzi a Non è l'Arena. Don Mazzi risponde a Fabrizio Corona: "Fuori dal carcere grazie a me". Il presbitero ha replicato alle accuse del re dei paparazzi nel corso dell’intervista di domenica 17 giugno 2018 a Non è l’Arena. Ai microfoni di Massimo Giletti, Corona ha parlato duramente del don: “Non ho ...

Massimo Giletti/ "Fabrizio Corona? Ragazzo intelligente ma bipolare. Selvaggia Lucarelli? Ha detto una bugia" : Massimo Giletti è stato intervistato a La Zanzara su Radio 24: "Fabrizio Corona a Non è l'Arena? Lui è andato ovunque" e lancia una fracciatina a Selvaggia Lucarelli

Fabrizio Corona - ancora guai. Il pg : «Torni in carcere - ha diffamato un magistrato» : MILANO E? famoso per le sue intemperanze, per le liti plateali, per gli insulti in tv. Ma se la vittima delle male parole è un magistrato, il prezzo da pagare può essere molto...

Fabrizio Corona dopo Non è l'Arena : «Non scuse ma sorrisi - il Brasile sono stato io» : MILANO ? ?Ho letto tutto. Ho letto le critiche positive e negative. Ho letto. Ma non mi sono soffermato. Per tutta la notte ho ripensato al peso delle mie parole. Pensiate sia il momento...

