Fabio Fazio contro Salvini su questione migranti Non possiamo abituarci a quello

Ci mancava Fabio Fazio : 'Non possiamo abituarci...' - la sua frase su migranti e Salvini : 'Nessuno sceglie da chi nascere e dove nascere', scrive su Twitter Fabio Fazio. Si riferisce ovviamente al tema dell'immigrazione e dei porti chiusi, ovvero il caso di Matteo Salvini. Dopo l'amico ...

Antonio Lubrano torna in tv/ Le frecciatine a Fabio Fazio e le canzoni napoletane : Antonio Lubrano "torna alle origini" rilasciando un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni per parlare del suo ritorno in tv, del nuovo libro e di Fabio Fazio suo storico inviato.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Fabio Fazio 'spodestato' da Massimo Giletti. Ecco cosa potrebbe accadere in Rai : FUNWEEK.IT - Qualche settimana fa, Carlo Freccero ha rivelato ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 quali potrebbero essere le prossime mosse della Rai avanzando l'ipotesi ...

Fabio Fazio - è guerra aperta con Massimo Giletti : ecco cosa sta accadendo : FUNWEEK.IT - Qualche settimana fa, Carlo Freccero ha rivelato ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 quali potrebbero essere le prossime mosse della Rai avanzando l'ipotesi ...

Fabio Fazio - la fine di un'era. Con Lega e M5s addio alla Rai - la Dago-bomba sull'amico del Pd : In Rai sta per finire un'era. Non è solo quella del Pd , durata 5 anni, ma pure quella di Fabio Fazio . Il conduttore di Che tempo che fa , che traslocando da Raitre a Raiuno ha sancito il proprio ...

Massimo Giletti/ Dall’intervista di Corona a Non è L’Arena e il ritorno Rai : poi la frecciatina a Fabio Fazio : Massimo Giletti pronto per Non è L'Arena: dall'intervista a Fabrizio Corona alla Rai: “Non credo di tornare…”, poi la frecciatina a Fabio Fazio, le dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:13:00 GMT)

Non è l’Arena : Giletti ospita Corona e lancia una frecciatina a Fabio Fazio : Non è l’Arena: Giletti pronto a raccontare la verità di Fabrizio Corona a La7 Tutto è pronto a La7 per lo speciale di Non è l’Arena dedicato a Fabrizio Corona. Giletti infatti, come molti probabilmente già sanno, ospiterà l’ex re dei paparazzi nella sua trasmissione, permettendogli di raccontare tutta la sua verità sui problemi giudiziari […] L'articolo Non è l’Arena: Giletti ospita Corona e lancia una frecciatina a ...

Luciana Littizzetto - da Fabio Fazio - un'altra figuraccia. Aldo Grasso la devasta : 'Ho aspettato tutta la puntata' : Forse Luciana Littizzetto era troppo presa a parlare di Filippa Lagerback e Daniele Bossari per chiedere scusa. O semplicemente, a lei , e a Fabio Fazio, non è mai passato per la testa. Aldo Grasso è ...

Mara Venier/ Gaffe di Fabio Fazio : "Cos'hai sulla maglietta...?" (Che tempo che fa) : A Che tempo che fa, Mara Venier parla di amori e paure: "Mi piaceva Mastroianni, ma non c'è mai stato niente". Poi l'aneddoto in aereo: "Ha lasciato il segno" (letteralmente).(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Fabio Fazio - a Che tempo che fa ospite Carlo Cottarelli : Per l'ultima puntata di Che tempo che fa , arriva ospite di Fabio Fazio , Carlo Cottarelli . A pochi giorni dalla formazione del nuovo governo e nella sfida degli ascolti con Maria De Filippi , il ...

Programmi TV del giorno 3 giugno 2018 : su Rai1 Fabio Fazio con 'Che tempo che fa' : Ogni sera ospiti della politica o del mondo dello spettacolo intervistati dal conduttore. Rai2 propone invece gli episodi della serie televisiva N.C.I.S., con i casi della squadra di agenti speciali ...

Che Tempo Che Fa ultima puntata : Mara Venier ospite di Fabio Fazio : Fabio Fazio ospita il ritorno di Mara Venier in Rai a Che Tempo Che Fa Domenica prossima, 3 giugno, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Il conduttore concluderà una stagione positiva per il suo programma che lo ha visto promosso nella prima serata della domenica di Rai 1. Il programma ha avuto per tutta la stagione ascolti altalenanti dal 14 al 18% di share ...

Giovanni Minoli stronca Fabio Fazio : 'Le sue non sono interviste' : "Se mi piacciono le interviste di Fabio Fazio ? Non ho mai sentito una sua intervista, le sue non sono interviste ma amabili chiacchierate'. Giovanni Minoli stronca il collega, conduttore di Che tempo ...

Massimo Giletti Vs Fabio Fazio/ "Io ho fatto un servizio pubblico su La7" - Orfeo e la Rai hanno scelto male? : Il successo del suo Non è l'Arena ha alzato il sipario sull'astio che ancora c'è tra Massimo Giletti e la Rai, capo espriatorio? Fabio Fazio reo di non aver fatto il suo dovere domenica sera(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:54:00 GMT)