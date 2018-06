F1 | triste e desolato Vettel nel team radio post Gp di Francia | l’intervento di

sportfair

: Un triste e desolato paesino in Abruzzo e, no, non mi piace affatto. - thiseeverglow : Un triste e desolato paesino in Abruzzo e, no, non mi piace affatto. - FilippoRe : @BajaByBus @TGC_Consultants Ammazza...che paesaggio desolato, triste...nà monnezza - violet6femme : RT @Detta_Lalla: una cosa più triste del presidio di oggi sotto montecitorio - con orfini desolato che pare chiedersi dove sono i sinceri d… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Subito dopo aver tagliato il traguardo,si è scusato viacon il proprio muretto box, incassando la comprensione di Arrivabene Una domenica non facile per Sebastian, il pilota della Ferrari infatti ha chiuso al quintoo il Gp dia causa dell’incidente con Bottas al via. L’impatto con ileriore della Mercedes del finlandese ha rovinato l’ala della SF71-H, obbligando il tedesco a rientrare ai box e a subire poi cinque secondi di penalità. Una volta tagliato il traguardo,si è scusato viacon il proprio muretto box: “Ovviamente ho perso la gara al primo giro, di nuovo. Ero un po’ stretto e non sapevo dove andare. Bottas ha voluto difendere la sua posizione alle spalle di Hamilton e così le Red Bull, e io non sapevo dove andare. Scusate. Mi dispiace ragazzi”. Il pilota tedesco ha poi ricevuto la comprensione di ...