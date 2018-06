F1 – Non c’è tempo per tirare il fiato | il circus si trasferisce al Red Bull Ring | ecco

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Queiroz Non cambia - c’è Silva con Ronaldo : Iran e Portogallo si giocano un posto negli ottavi di finale. Si chiude oggi il Gruppo B ed è uno scontro decisivo quello tra il “Team Melli” e i lusitani. L’Iran è obbligato a vincere per centrare una storica qualificazione, mentre a Cristiano Ronaldo e compagni basta anche un pareggio per staccare il biglietto degli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Carlos Queiroz affronta il suo passato e decide di mantenere ...

Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Ma l’intesa ancora Non c’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi anche se per ora non c’è intesa. Resta aperto il “nodo” dei movimenti secondari, delicato per gli equilibri politici ...

Vertice migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente». Ma l'intesa per ora Non c’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “Non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Macron : in Italia Non c’è una crisi migratoria. Salvini : “È un arrogante - apra i suoi porti” : «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c’era fino all’anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia», dice il presidente francese all’Eliseo dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all’anno scorso sono calati dell’80%. Per Macron, siamo invece in...

Melania Trump visita centro per bambini migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Simeone tuona contro l’Argentina : “c’è anarchia e Messi Non è CR7…” : Simeone non le manda a dire alla sua Argentina dopo il flop di ieri contro la Croazia, il tecnico dell’Atletico Madrid con parole al vetriolo La sconfitta 3-0 dell’Argentina contro la Croazia “è il risultato di quattro anni di anarchia della nazionale. Nessuna guida al timone, dalla federazione all’allenatore, è una barca allo sbando”. Sono le parole attribuite all’allenatore argentino dell’Atletico ...

Il leghista Claudio Borghi : “Uscita dell’Italia dall’Euro risolverebbe molti problemi - ma Non c’è nel contratto di governo” : Il neo-presidente della Commissione Bilancio alla Camera, il leghista Claudio Borghi, spiega che l'uscita dall'Euro sarebbe un toccasana per l'economia italiana ma la misura non è prevista dal contratto di governo siglato da Lega e M5S: "Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è. L’uscita dall’Euro, infatti, non è nel contratto di governo. E non era nemmeno nel ...

Ci stiamo giocando Schengen per un’emergenza che Non c’è : Roma. stiamo per smontare il sistema di libera circolazione di Schengen per colpa di una “emergenza immigrazione” che ha avuto il suo picco nel 2015 e 2016 e che ora non c’è più, come si vede dai dati che riportiamo più avanti. Se il governo italiano continua su questa linea dura di contrapposizione

Usura - archiviata l’inchiesta sul ministro Savona : “Non c’è un dolo diretto” : Nessun eventuale dolo diretto. Per questo motivo la procura di Cagliari ha chiesto di archiviare la posizione di Paolo Savona, accusato di Usura. Una richiesta avallata dal giudice che ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’attuale ministro degli Affari Europei. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, infatti, la gip Emengarda Ferrarese ha accolto l’istanza di archiviazione proposta del pm Emanuele Secchi. I fatti ...

Migranti - Colau (sindaca di Barcellona) : “La Lega Non rappresenta l’Italia. L’unica crisi che c’è è quella dei valori” : “Salvini non rappresenta l’Italia. Non esiste nessuna crisi dei Migranti, esiste solo una crisi di valori. È l’Europa che sta naufragando nel Mediterraneo perché non sta rispettando i suoi principi fondatori”. Ada Colau, sindaca di Barcellona, è in visita a Bologna dove ha partecipato alla manifestazione in Piazza Nettuno indetta dai collettivi per la Giornata internazionale del rifugiato. “Mi vergogno, come cittadina della Spagna e dell’Europa, ...