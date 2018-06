F1 | GP Francia 2018 | Kimi Raikkonen e un podio “inutile” Futuro in Ferrari già scritto?

Mondiali 2018 : le quote di William Hill per Uruguay-Russia e Danimarca-Francia : Mondiali 2018 – I padroni di casa scenderanno in campo contro l’Uruguay: entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate e il match di oggi servirà a stabilire gli incroci degli ottavi di finale. La Russia arriva alla sfida con un giorno di riposo in più e ha dalla sua il fattore campo, ma sulla lavagna di William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, le quote sono in perfetto equilibrio: i segni 1 e 2 ...

Calcio - Mondiali 2018 : la Francia sfida Eriksen e compagni per blindare il primo posto - Danimarca al bivio decisivo : Un punto a testa per raggiungere a braccetto l’obiettivo. Ma le insidie sono dietro l’angolo e tutto può ancora succedere per Francia e Danimarca, impegnate domani, martedì 26 giugno, nell’ultima partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 allo stadio Luzniki di Mosca le due compagini, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nel girone, hanno tutto l’interesse a giocare a viso aperto ...

Mondiali 2018 - Danimarca-Francia : le probabili formazioni - girone C : Qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale già in tasca grazie ai due successi ottenuti contro Australia e Perù, la Nazionale francese si prepara ad affrontare la Danimarca nella terza e ultima ...

VIDEO / Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - Vettel spiega l'incidente. La classifica : VIDEO Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Mondiali 2018 - Danimarca-Francia : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Il programma ufficiale recita semplicemente: Danimarca Francia, gruppo C, terza partita, ore 16, stadio Luzhniki di Mosca. Dietro una partita decisiva per differenti motivi si cela in realtà una facile definizione: “la sfida del destino”. Su cinque confronti occorsi tra Europei e Mondiali, quattro volte una delle due squadre ha poi vinto la manifestazione. Per tre volte l’onore è spettato alla Francia (Euro 1984, Mondiali 1998 ...

Pronostico Danimarca-Francia - 26-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Danimarca-Francia, Martedì 26 Giugno 2018. Ai galletti basta un pareggio, così come ai danesi. Danimarca-Francia, martedì 26 giugno. Didier Deschamps ha già la qualificazione in pugno e potrebbe arrivare primo pareggiando nella sua terza partita. Anche la Danimarca con lo stesso risultato potrebbe qualificarsi come seconda nel proprio girone. La differenza è nei possibili avversari che si dovranno ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA PRIMISSIMA! Gli azzurri vanno in fuga su Spagna e Francia! : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...

Le macchine di F1 che sfrecciano nel GP di Francia, le partite di Russia 2018 e i risultati di un'intensa giornata di tennis

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Buona gara - avevamo velocità : ottimo podio. Divertito con i sorpassi” : Kimi Raikkonen è riuscito a conquistare il terzo posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è salito sul podio grazie a un bel sorpasso nel finale su Dani Ricciardo, sfruttando al meglio anche l’incidente di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas al via. Queste le dichiarazioni che lo scandinavo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona gara, ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio - la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio. Queste le dichiarazioni che il pilota ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes sempre in testa - +23 sulla Ferrari dopo il GP di Francia : La Mercedes si conferma al comando della Classifica del Mondiale costruttori di Formuila Uno. Le Frecce d’Argento difendono 23 punti di vantaggio sulla Ferrari grazie alla vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Francia 2018. Classifica costruttori Mondiale F1 2018: # SCUDERIA PUNTI 1. Mercedes 237 2. Ferrari 214 3. Red Bull 164 4. Renault 62 5. McLaren 40 6. Force India 28 7. Haas 27 8. Toro ...