F1 Francia | Wolff | «Arrivabene non mi è sembrato molto contento»

F1 - Wolff in cerca di riscatto : “a Montreal è mancato tutto - in Francia ci prenderemo la nostra rivincita” : Toto Wolff ha chiesto alla Mercedes un pronto riscatto in Francia, per dimenticare il passo falso compiuto in Canada Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che ha deluso l’intero team Mercedes. Toto Wolff vuole un pronto riscatto già a partire dal prossimo Gp di Francia, dove i campioni del mondo saranno chiamati ad invertire la rotta dopo il passo falso canadese. © Photo4 / LaPresse “Il fine settimana ...