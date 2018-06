F1 | Arrivabene mastica amaro | “peccato per l’incidente al via di Seb | la macchina era

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il team principal della Ferrari ha parlato dell’esito del Gp di Francia, rimuginando sull’errore di Vettel al via Una giornata in chiaro scuro per la Ferrari, felice per il podio di Raikkonen ma delusa per il quinto posto di Vettel, che paga adesso 14 punti di distanza da Hamilton nella classifica piloti. Photo4 / LaPresse Un colpo difficile da incassare per Maurizio, soprattutto vedendo il potenziale della Ferrari mostrato nell’arco dell’intera gara: “peccato per l’incidente al via, che non ci ha permesso di esprimere al meglio, su una pista che non era la più favorevole, il potenziale della SF71-H, apparsa molto competitiva nel passo gara. La bella rimonta e i sorpassi, sia per Kimi che per Sebastian, lo dimostrano. La squadra ha dato il massimo, con le giuste scelte strategiche, per mettere i piloti in grado di ottenere il miglior ...