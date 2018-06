Ezio Bosso | Siamo tutti esseri migratori Il corpo? Il vero limite sta solo in chi

huffingtonpost

: RT @MATTEORICCIO: Ezio Bosso agli insegnanti: 'Portate la musica nelle scuole fin dall'asilo, è fondamentale' - RosaChiarini : RT @MATTEORICCIO: Ezio Bosso agli insegnanti: 'Portate la musica nelle scuole fin dall'asilo, è fondamentale' - vaneasimivrsa : RT @MariangelaSant8: La musica come la vita si può fare in un solo modo:insieme. Ezio Bosso -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il 26 giugno sarà l'unico ospite italiano al Parlamento Europeo per la conferenza sull'eredità culturale in Europa.non èun musicista, ma un personaggio, protagonista di un'opera narrativa che è la sua vita stessa. In una intervista al Messaggero, il compositore e direttore d'orchestra si racconta e strega ancora con le sue parole, proprio come fece a Sanremo nel 2016 quando con la sua esibizione l'Italia si innamorò di lui, perché, come dice lui, "non èun concerto, ma la vita che scorre". A Bruxelles, il musicista parlerà delle radici della musica, profondamente europee."Un musicista nasce per forza europeo. Sin da piccolo frequenta austriaci, francesi, belgi, studia da Wagner a Vivaldi. La cultura musicale definisce l'Europa, come l'architettura definisce gli Stati. Per le sale da concerto americane, la ...