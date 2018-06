Eventi Al via Portofranko | 5 giorni di musica | arte e gastronomia a Castel Bolognese

In viaggio sul trenino dei turisti per "Enjoy Albisole" : il calendario estivo degli Eventi dei due comuni - FOTO e VIDEO - : ... che stabilisce il limite massimo di serate di spettacoli all'aperto che possono essere realizzati sul Palcoscenico di Piazza Concordia in: nr. 5 serate al mese per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, ...

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di Eventi per diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Tra circo e "grandi fiere" via a una nuova domenica di grandi Eventi "made in Granda" : Mirabilia è una vetrina a livello europeo, poiché offre una panoramica sugli spettacoli più interessanti e innovativi del nouveau cirque e del cirque à nouveau, delle arti performative, del teatro e ...

Viaggio a Versailles - dove il tempo si è fermato. Gli Eventi dell'estate da non perdere : ... le scuderie, che ospitano la Galerie des Carrosses, fresca di restyling e tra le più importanti d'Europa, e l' Académie Équestre , per ammirare spettacoli di dressage ed eventi che coniugano la ...

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli Eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Festival del viaggio - notte del liscio - tanta musica - sport e divertimento per un week-end ricco di Eventi : Dall'8 al 10 giugno più di 60 incontri e oltre 120 ospiti , con dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e cibi da tutti i continenti. QUI tutte le info. Venerdì 8 Giugno ai Giardini dell'...

Assisi - al via Birba chi legge. Domani la prima giornata di Eventi : La prima giornata sarà poi completata da una serie di altri momenti e spettacoli: Spettacolo teatrale COPPELIA, una cooproduzione Fontemaggiore e Art N/veau di e con Giulia Zeetti, ore 9.30 e 11 al ...

Vela : al via gli Eventi della 151 miglia-Trofeo Cetilar : Dal 31 maggio al via la nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar La nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo con la prima serie di appuntamenti in programma nel week end al Porto di Pisa, preambolo della regata vera e propria che partirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio. Tre gli eventi in programma tra venerdì e domenica: il 151 Cetilar Trophy M32, secondo atto delle Cetilar Sailing Series dei catamarani ...

Sanità - La "180" quarant'anni dopo - al via gli Eventi della Provincia : Era il 1975 quando l'uscita del film sui giornali risuonò come 'una risposta politica alla follia'. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi - ...

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di Eventi per la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna 'Insieme senza muri' che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza cento

