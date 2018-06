Estate a Ravenna 2018 Tutti gli appuntamenti con musica | cibo e spettacoli | tra la città

ravennanotizie

: RT @RavennaIncoming: Un'estate piena di appuntamenti per la città di Ravenna e per i nove lidi!! #estate2018 #ravenna #eventiRavenna #appu… - Italy_global : RT @RavennaIncoming: Un'estate piena di appuntamenti per la città di Ravenna e per i nove lidi!! #estate2018 #ravenna #eventiRavenna #appu… - Italian_Moments : RT @RavennaIncoming: Un'estate piena di appuntamenti per la città di Ravenna e per i nove lidi!! #estate2018 #ravenna #eventiRavenna #appu… - Teleromagna : RAVENNA: Tanti appuntamenti in città e sui lidi per l’estate | VIDEO -

(Di lunedì 25 giugno 2018)di ginnastica artistica si potranno ammirare in luglio e in settembre in piazza Kennedy e in piazza del Popolo mentre duedi ginnastica ritmica , 6 e 20 luglio, si svolgeranno ...