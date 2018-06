Essam El-Hadary | il ragazzo che parava a mani nude oggi è il giocatore più anziano della

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) A Kafr al-Battikh, piccolo sobborgo egiziano nel governatorato di Damietta, una "diga" si affaccia da 45 anni sul delta del Nilo. Si chiamaEl-, è appena diventato ilpiùa scendere in campo nella storia dei mondiali di calcio, e deve il soprannome affibbiatogli dai tifosi proprio alla sua incredibile abilità tra i pali.Abilità scoperta piuttosto tardi dal numero 1 dei Faraoni, che inizia a giocare soltanto a 18 anni. Quando contro i voleri dei genitori, che lo volevano a lavoro o sui banchi di scuola, comincia a prendere confidenza col pallone. I primi guanti da portiere glieli prestano gli amici, ma lui, almeno inizialmente, preferisce lasciarli in borsa per parare a. Salvo poi convincersi a indossarli a causa dei numerosi tagli sulle nocche che si era procurato.In breve tempodiventa un calciatore a tutti gli ...