Erminio Ottone si dimette dalla scorta di Saviano | polemica pro Salvini o bufala?

optimaitalia

: #ErminioOttone si dimette dalla scorta di #Saviano: polemica pro #Salvini o bufala? - OptiMagazine : #ErminioOttone si dimette dalla scorta di #Saviano: polemica pro #Salvini o bufala? -

(Di lunedì 25 giugno 2018)si è dimessodi, e lo avrebbe fatto con un video molto duro nei confronti dello scrittore, caratterizzato tra le altre cose da parole di grande stima nei confronti di. Le ultime dichiarazioni da parte del Ministro dell'Interno, giunte dai canali RAI la scorsa settimana, hanno reso nuovamente caldo e vivo un argomento che da sempre crea spaccature tra gli italiani. Giusto che il popolo paghi lao, considerando l'ormai celebre attico di New York, si tratta di denaro sprecato? Ad ognuno le proprie idee, ma attenzione allache sta girando oggi.Il video relativo adin realtà ritrae Gian Marco Saolini, ormai nota figura del web in quanto il suo scopo è chiaramente quello alimentare le false credenze dei cosiddetti populisti. Per correttezza d'informazione, la notizia dellaè stata confermata anche da ...