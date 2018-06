ERDOGAN VINCE ELEZIONI TURCHIA Ince | “il regime è più vicino” | Temelkuran | “Ue sostenga

"Una vittoria per gli oppressi del mondo". ERDOGAN VINCE - ma il suo partito perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...