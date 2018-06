Epidemiologia e fattori di rischio dei tumori neuroendocrini dello stomaco

fondazioneserono

(Di lunedì 25 giugno 2018) Isono rare neoplasie che vengono classificate all’interno di una più ampia definizione di(NET). I NET originano dal sistema neuroendocrino diffuso, cioè da un insieme di cellule con caratteristiche morfologiche analoghe (hanno aspetti in parte neurologici e in parte endocrini). Essendo questo sistema diffuso in tutto il nostro organismo, un NET può insorgere da qualsiasi parte. Nei due terzi dei casi nasce nel tratto gastro-entero-pancreatico (GEP), specialmente nel piccolo intestino. L’incidenza sembra in aumento sia negli Stati Uniti sia in Europa, con una incidenza di 1,5-5 nuovi casi su 100.000 persone. Irappresentano l’1-2% di tutti ie solo il 3% di tutti i NET. Per il’aumento di nuovi casi sembra legato alle procedure bioptiche ...