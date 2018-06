Eni | nuova scoperta in Angola

Eni - nuova scoperta nell'offshore dell'Angola : Teleborsa, - ENI ha fatto una nuova scoperta a olio nel prospetto esplorativo Kalimba , situato nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell'offshore dell'Angola. La nuova scoperta è stimata contenere ...

Eni - nuova scoperta nell'offshore dell'Angola : ENI ha fatto una nuova scoperta a olio nel prospetto esplorativo Kalimba , situato nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell'offshore dell'Angola. La nuova scoperta è stimata contenere tra i 230 e ...

SQUARE EniX annuncia una nuova collaborazione tra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS e JUST CAUSE 3 : SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, il gioco di ruolo per dispositivi mobili scaricato più di 30 milioni di volte in tutto il mondo, festeggerà il suo secondo anno di successi con una nuova collaborazione con JUST CAUSE 3. Questo evento temporaneo introdurrà vari personaggi e un evento a tema JUST CAUSE 3 in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. JUST CAUSE 3 incontra FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS A partire da ...

Chris Pratt : la sua nuova fiamma potrebbe essere la primogEnita di Arnold Schwarzenegger : E sorella di Patrick The post Chris Pratt: la sua nuova fiamma potrebbe essere la primogenita di Arnold Schwarzenegger appeared first on News Mtv Italia.

Lorena Antoniazzi - nuova Boutique a Milano. New OpEning in via della Spiga - seguita da una serata evento dedicata al festeggiamento del ... : UMWEB, Da diverse stagioni, Lorena Antoniazzi segna, ogni anno, una tappa importante nella crescita e nello sviluppo dei suoi flagshipstore, totalmente dedicati al suo "mondo in cashemire". Al numero ...

Tra circo e "grandi fiere" via a una nuova domEnica di grandi eventi "made in Granda" : Mirabilia è una vetrina a livello europeo, poiché offre una panoramica sugli spettacoli più interessanti e innovativi del nouveau cirque e del cirque à nouveau, delle arti performative, del teatro e ...

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio nuova tariffa del 25% su bEni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

Primi risultati per una nuova terapia gEnica che cura la paralisi : (foto: Getty Images) Una brutta caduta, un incidente stradale, e il midollo spinale si danneggia: per chi purtroppo ha perso il controllo del proprio corpo riacquistare anche solo l’uso delle mani per reggere una tazza o lavarsi i denti da soli sarebbe un miglioramento enorme per la propria qualità di vita. Ora un team di ricercatori del King’s College di Londra ha sviluppato una strategia di terapia genica per riparare i danni al midollo ...

Gelato vegano? ViEni a gustarlo nella nuova gelateria Unico Gelato e Caffè a Milano! : L’estate è ormai alle porte, il caldo si fa sempre più intenso, e il Gelato è sicuramente uno dei cibi

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomEni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

E3 2018 : The Quiet Man è una nuova IP di Square Enix : Square Enix inaspettatamente lancia un nuovo progetto, una nuova IP che si mostra con un reveal trailer sul palco dell'E3 in live action.Non si sa nulla e le uniche informazioni che abbiamo a disposizione si evincono dalle immagini del trailer che possiamo vedere insieme, qui di seguito:Read more…

“VEni - vidi - risi” : una nuova casa per la comicità italiana a cura di Stefano Sarcinelli : Dal 21 giugno in libreria debutta "Veni, vidi, risi", nuova collana di testi comici pubblicati da Edizioni Ultra, curata dall'attore e scrittore Stefano Sarcinelli. Fra teatro e televisione, cinema e Web, la storia e futuro, un’esplorazione entusiasmante ed esilarante del mondo variegato dell’umorismo.Continua a leggere

Eni : una nuova App manda in archivio la scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

