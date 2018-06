Elvis Presley | il jet all asta è un rottame con gli interni di velluto fucsia

Elvis Presley - il 14 giugno al Forum di Assago lo show tributo al Re del Rock : tra gli ospiti anche Il Volo : Il prossimo 14 giugno il Forum di Assago ospiterà l'unica tappa italiana di " Elvis - A wonder of you", lo show tributo al Re del Rock che sta attualmente girando il mondo per ricordare il cantante a quarant'anni , quarantuno, per l'esattezza, dalla scomparsa. Sul palco ci sarà un'orchestra sinfonica di 70 elementi che eseguirà dal vivo tutti i brani storici del ...

