Elio e le Storie Tese | con Canzone circolare per Legambiente l’ultimo brano

L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare : I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista della band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musica ...

Elio e le Storie Tese 'Per Legambiente ecco la prima canzone circolare' : La musica può cambiare il mondo e la percezione dei problemi. Fece così Bob Geldof nel 1985 con il Live Aid incentrato sul problema della fame in Etiopia e nel 2005 con il Live 8 per chiedere al G8 ...

Nasce la canzone che non finisce mai : il brano per Legambiente è l’ultimo firmato da Elio e le storie tese : I fondi di caffè diventano “funghi prelibati”, “il torsolo sputato” si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po’ paradossali della nuova canzone di Elio e le storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista del leggendario gruppo di Elio e le storie tese che – in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. “Abbiamo ...

Finale ambientalista per Elio e le storie tese : scrivono l’ultimo brano per Legambiente : Elio e le storie tese, band in uscita per sempre dalla scena musicale, scrive il suo ultimo brano per Legambiente dal titolo ‘Canzone Circolare’. Un Finale ambientalista per dire basta al modello distruttivo dell’economia lineare e promuovere l’economia del futuro, quella circolare, dove tutto rientra nel circuito produttivo. E in perfetto stile provocatorio e irriverente anche il gruppo si trasforma in qualcosa di ...

Elio e le Storie Tese : «Saremo i nuovi Chiari Ferragno» - annunciata la svolta social prima del concerto di Roma al Parco della Musica : Arrivederci, 'Arrivedorci', e l'addio? È l'autoironia degli EelST che annunciano da mesi di smettere, ma che sono ancora qui. Anche se, a sentire Elio, 'il dado è tratto, la decisione è presa', e Roma ...

Ancora un concerto di Elio e Le Storie Tese al Collisioni 2018 a giugno con tanti ospiti - da Piero Pelù a Cristina D’Avena : Dopo il tour d'addio alle scene ci sarà Ancora un ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese il 29 giugno sul palco del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo): la band ha scelto la kermesse agri-rock estiva per tornare ad esibirsi dal vivo per quel che viene annunciato come un "ultimo esplosivo" appuntamento col pubblico. Un grande show prima dello scioglimento della band porterà sul palco numerosi ospiti, musicali e non: nel corso della serata, ...

Elio e le Storie Tese ancora insieme per “Un ultimo esplosivo concerto” : Il 29 giugno Elio E LE Storie Tese, la band musicalmente più eterogenea, sicuramente la più imprevedibile della storia della musica italiana, riuniscono per un esplosivo ultimo concerto gli artisti più inaspettati sul palco del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo). L’ultimo grande show prima dello scioglimento rispecchierà l’anima della band: sul palco da PIERO PELÙ a GEPPI CUCCIARI, da CRISTINA D’AVENA a MACCIO CAPATONDA; torna ...

Radio 2 : Elio e Le Storie Tese conducono I Cittadini : Novità sulle frequenze di Rai Radio 2. Da lunedì 21 maggio "quello che resta di Elio e le Storie Tese" (ovvero Elio, Faso e Cesareo) condurranno il nuovo programma pomeridiano dell'emittente, in onda dal lunedì al giovedì dalle 18:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 17:30 alle 18:30: I Cittadini è il titolo del contenitore. Si tratterà di un almanacco del giorno pieno di rivelazioni inatTese e notizie spesso inventate, (immaginiamo) in pieno stile ...

Radio 2 : Elio e Le Storie Tese conducono I Cittadini : Novità sulle frequenze di Rai Radio 2. Da lunedì 21 maggio "quello che resta di Elio e le Storie Tese" (ovvero Elio, Faso e Cesareo) condurranno il nuovo programma pomeridiano dell'emittente, in onda dal lunedì al giovedì dalle 18:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 17:30 alle 18:30: I Cittadini è il titolo del contenitore. Si tratterà di un almanacco del giorno pieno di rivelazioni inatTese e notizie spesso inventate, (immaginiamo) in pieno stile ...

Ultima volta in Sicilia per Elio e Le Storie Tese : Il “Tour d’Addio” sarà domani al Teatro Metropolitan di Catania. Gli Elio e le Storie Tese saranno per l’Ultima volta

Propaganda Live venerdì 27 aprile - anticipazioni e ospiti : Elio e le storie tese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...

Elio delle Storie Tese : "Ho un figlio autistico - le famiglie sono abbandonate" : Da anni in prima linea nelle battaglie sulla consapevolezza dell'autismo, Stefano Belisario, alias Elio delle Storie Tese, per la prima volta ha parlato della sua esperienza personale. "Ho vissuto e vivo la...

Saltano Arena di Verona e Forum di Assago per Elio e le storie tese - nuove location e info biglietti : Elio e le storie tese in tour nel 2018 non saranno in concerto all'Arena di Verona né al Forum di Assago (Milano). Più che flop vero e proprio è un evidente errore di valutazione da parte dell'organizzatore, nell'illusione e nell'ottimismo di poter coinvolgere migliaia di persone con una intera tournée nei palazzetti dello sport. L'esperimento è fallito. Vengono quindi spostati i concerti degli Elio e le storie tese in programma ad Assago, ...

La guerra di Elio (delle Storie Tese) per il figlio autistico|Autismo : cos’è : Elio scende in campo come testimonial per la campagna di sensibilizzazione promossa da Uniti per l’autismo. «I genitori si sentono soli. Avere una diagnosi è pressoché impossibile»