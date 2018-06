Ed Sheeran interrompe il concerto a Cardiff | il cantante costretto a lasciare il palco

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Edilper ben due volte! La popstar britannica, di passaggio in Galles nel weekend con il suo Divide Tour negli stadi, è stata protagonista di un divertente siparietto diventato virale. Edha improvvisamente fermato il suoper esigenze fisiologiche!L'artista dei record si è congedato alcuni istanti dal pubblico presente al Principality Stadium dipoco dopo l'esibizione in Galway Girl, proprio per andare in bagno. Al suo ritorno sul, Edsi è scusato con i fan, tra ironia e un leggero imbarazzo:"Faccio concerti da quando ho 14 anni, e non mi è mai successo prima d'ora. Specie davanti a sessantamila persone".Il secondo imprevisto, tre canzoni dopo, proprio mentre cantava Photograph: ilsi è scusato nuovamente con i presenti e si è nuovamente allontanato dalper usare ancora una ...