Ecco la regola fondamentale della plasticità cerebrale

Dobbiamo ridiscutere il Regolamento di Dublino - Ecco perché : Bloccare le navi cariche di migranti è propaganda; aprire una trattativa per riformare il Trattato di Dublino è politica. Battere il pugno sul tavolo e alzare la voce forse può dare l'illusione che qualche risultato a casa lo si possa portare - vedi i proclami di vittoria del Ministro degli Interni - ma nei fatti tra qualche settimana ci si renderà conto che si tratta solo di provvedimenti che guardano all'oggi e non ...

Camminare regolarmente fa bene al cervello. Ecco perché : Fare attività fisica aiuta a mantenere attiva anche la mente. Ce ne rendiamo conto quando, facendo lo slalom tra un impegno e l’altro, riusciamo comunque a dedicare un po’ di tempo allo sport. E a confermarlo arriva anche una ricerca pubblicata su Frontiers in Neuroscience, secondo cui l’esercizio fisico, anche una semplice camminata, aiuterebbe di fatto il cervello nella formazione di nuovi neuroni. Per verificare questo ...

F1 – Questione batteria - Ferrari accusata dalla Mercedes di aggirare il regolamento : Ecco la decisione della FIA : La FIA ha analizzato la batteria della Ferrari, arrivando alla conclusione che non ci sia nulla di anomalo o di contrario al regolamento Si è chiusa ufficialmente la Questione batteria nel paddock, sollevata dalla Mercedes a Baku dopo la crescita esponenziale della Ferrari in qualifica. Un exploit che ha fatto drizzare le antenne al team campione del mondo, che si è rivolto alla Federazione per indurla a controllare le soluzioni del Cavallino, ...

Nuovo regolamento europeo sulla privacy : Ecco che cosa cambia : L’introduzione del Nuovo regolamento sulla privacy europeo è stato annunciato da un evento senza precedenti: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, invitato a rispondere alle domande dei parlamentari europei preoccupati per il trattamento dei dati personali su Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ma al di là delle rassicurazioni del CEO di Facebook, il GDPR (General Data Protection Regulation) apporta rilevanti novità in tema ...

Banche locali - la regolamentazione le penalizza : Ecco perchè : Questa tesi non trova però riscontro nei dati diffusi dalla Banca d'Italia, secondo i quali le Banche locali hanno ancora un ruolo rilevante nel sistema bancario e nell'economia del nostro paese, non ...

“Il 100% delle malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : Ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

Regola numero uno : mai camminare all’indietro sul palco. La vittima è Bono degli U2. Ecco cosa gli succede : Il video è stato postato sui social network da diversi fan: Bono era a Chicago, all’IL United Center, per la prima di due serate del tour “Expericence + Innocent Tour”. Il cantante degli U2, sul palco, cammina all’indietro, fino all’inevitabile incidente, quando il palco ha lasciato spazio al vuoto. L'articolo Regola numero uno: mai camminare all’indietro sul palco. La vittima è Bono degli U2. Ecco cosa gli ...

Meghan Markle - gli amici della sposa hanno infranto la regola dei social : Ecco le foto che non avresti dovuto vedere : Gli insider al Royal Wedding The post Meghan Markle, gli amici della sposa hanno infranto la regola dei social: ecco le foto che non avresti dovuto vedere appeared first on News Mtv Italia.

F1 - arriva la Direttiva Tecnica della FIA : Ecco perché gli specchietti della Ferrari sono irregolari : La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 una Direttiva Tecnica per regolamentare il montaggio degli specchietti sull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuova Direttiva Tecnica che chiarisce la posizione della Federazione sugli specchietti ancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sulla Ferrari a Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini ...

“Lui a letto è un toro…”. GF - Patrizia Bonetti (non si regola) e parla del noto vip. Eccone un’altra - questo reality lo ricorderemo per gli ‘eccessi’… : Il pubblico l’ha mandata a casa ma la palma di più bella della casa non gliela toglie nessuno. Epperò se pensata che dopo tre settimana di “fama” Patrizia Bonetti sia destinata ad abbandonare riviste patinate e siti di gossip vi sbagliate di grosso. L’ex fidanzata di Gianluca Vacchi infatti ha lasciato tutti a bocca aperta con delle rivelazioni a dir poco bollenti sulla sua vita privata e sul suo ex amore. Patrizia si è infatti sottoposta al ...

Monza - varato il bon ton delle aree cani : Ecco il regolamento : La giunta di Monza la settimana scorsa ha deliberato le regole per l'utilizzo delle aree cani: per quel che compete il Comune, ma anche - e soprattutto - sui doveri dei proprietari degli animali. ecco ...

Grande Fratello 15 : un'inquilina ha infranto il regolamento? Ecco cos'è successo Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello [Video] è iniziata circa una settimana fa e gia' all'interno della casa di Cinecitta' è successo di tutto. In pochissimi giorni i numerosi telespettatori del reality Mediaset hanno assistito a liti, coccole, avvicinamenti e tanto altro ancora. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che riguarda una concorrente in particolare. Di chi si tratta e cosa ha fatto? Nel prosieguo ...

WhatsApp sarà proibito ai minori? Ecco cosa prevede il regolamento Video : #WhatsApp è da anni ormai considerata la piattaforma di messaggistica istantanea più utile in tutto il mondo. La famosa applicazione, grazie alle moltissime modifiche e agli aggiornamenti, viene utilizzata e amata da individui e utenti di tutte le eta'. Sfortunatamente in queste ore gira una notizia spiacevole per gli utenti più giovani che sono coloro che usano in maniera più frequente WhatsApp. Pare infatti che i creatori dell'applicazione ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - Ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...