sportfair

: E' tornata la 'Trivela': Quaresma regala un gioiello al Portogallo [VIDEO] #IRNPOR #IranPortogallo - Sport_Fair : E' tornata la 'Trivela': Quaresma regala un gioiello al Portogallo [VIDEO] #IRNPOR #IranPortogallo - LUCAAlfano77 : È tornata la Trivela... ?? ???? #IranPortogallo -

(Di lunedì 25 giugno 2018)protagonista con la maglia del, Trivela da favola per l’ex calciatore dell’Inter che al momento ‘ammazza’ l’Iran Ricordate la Trivela di? Ebbene, èa colpire. Il calciatore del, che non ha avuto molta fortuna all’Inter, ha colpito l’Iran con il suo colpo che lo contraddistingue. Un esterno destro definito Trivela, un colpo che oggi è andato a segno. Un gol molto bello, ma sopratutto molto importante dato che proietta ilmomentaneamente al prossimo turno dei Mondiali russi. Ecco ildella rete di. E’la “Trivela”:in gol colGOLAZOOOOOO!!!! WHAT A SUBLIME FINISH! TAKE A BOW!#IRN 0-1 #POR #IRNPOR #WorldCup pic.twitter.com/zZozBfHqIR — FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 25 giugno 2018 L'articolo E’...