E’ nel Torinese il paese da record | sessanta gemelli su 1 600 abitanti

Coppia accoltellata in strada nel Torinese - aggressore in fuga : Coppia accoltellata in strada nel Torinese, aggressore in fuga Coppia accoltellata in strada nel Torinese, aggressore in fuga Continua a leggere L'articolo Coppia accoltellata in strada nel Torinese, aggressore in fuga proviene da NewsGo.

Spunta il ritratto di una prostituta nel concorso pittorico "antichi mestieri" : censura e polemiche nel Torinese : A Pomaretto, in val Germanasca, l'artista Maurizio Raissent costretto dal Comune a cancellare il dipinto che con altri avrebbe dovuto "abbellire il paese"

Colombia - uccisi con colpi alla testa imprenditore italiano e la moglie. Vivevano nel Torinese : Per la polizia federale non è stata una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Un imprenditore italiano di 44 anni, Roberto Gaiottino, e la moglie di origini Colombiane, Patricia Zabala Dominquez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia con cinque colpi di arma da fuoco. Due dei quali, scrive La Stampa, hanno colpito la testa delle vittime. Il duplice omicidio è avvenuto all’uscita di un ristorante di Risaralda, città originaria della donna, ...

Incidenti montagna - morto escursionista 24enne nel Torinese : Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, morto escursionista 24enne nel Torinese proviene da NewsGo.

Incidenti montagna : morto a 24 anni nel Torinese : Il corpo senza vita di un escursionista 24enne è stato recuperato la notte scorsa dal soccorso alpino fra le montagne del Pinerolese (Torino). Il giovane era alla base delle pareti del Dente orientale di Cumiana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’escursionista era partito di casa in mattinata. Nel tardo pomeriggio i familiari ne hanno denunciato il mancato rientro. Alle due del mattino la squadra di Pinerolo del soccorso alpino ...

Aborto - polemica nel Torinese sul manifesto pro-vita : "Mamma - accoglimi : non sono un grumo di cellule" : Chivasso, il testo parla di "Cinque milioni di bambini soppressi". L'assessora regionale Cerutti: "Fare pressioni simili è reato". La Cgil al Comune: rimuovetelo

Maltempo nel Torinese : nubifragi - frane e auto sommerse dall’acqua : In alcune zone è caduta tanta acqua quanto quella attesa in un mese, provocando disagi e danni ingenti. La situazione più critica nell'ovest dell'area metropolitana di Torino dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena trascinando auto in sosta e allagando cantine e sottopassi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'area anche per le frane.Continua a leggere

Nubifragio nel Torinese - a Rosta auto sommerse dall’acqua e fiumi di fango. Ecco le prime immagini : Mentre continua l’ondata di maltempo sul Nord Italia e in Piemonte, nel Torinese si è abbattuto un forte Nubifragio in poche ore. A Rosta è esondato il rio Cellino, i garage e le cantine sono stati allagati e le strade si sono trasformati in fiumi di acqua e fango. Numerosi i video pubblicati sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Sei di Rosta se…”. L'articolo Nubifragio nel Torinese, a Rosta auto sommerse ...

Lanciata da un'auto in corsa nel Torinese : morta ragazza 20enne - : I soccorritori sono intervenuti dopo la chiamata di un automobilista che ha assistito alla scena. La giovane è deceduta all'ospedale di Moncalieri

Lanciata da un'auto in corsa nel Torinese : morta ragazza 20enne : Lanciata da un'auto in corsa nel torinese: morta ragazza 20enne I soccorritori sono intervenuti dopo la chiamata di un automobilista che ha assistito alla scena. La giovane è deceduta all'ospedale di Moncalieri Parole chiave: ...

Schianto tra moto nel Torinese - muore un medico palermitano di 52 anni : Giuseppe Cannata, medico di 52 anni originario di Palermo che da anni viveva e lavorava in Piemonte, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 25 del Moncenisio a Torino. Il medico era a bordo della sua moto che si è scontrata con un’altra moto. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook.Continua a leggere

Treno contro Tir nel Torinese - Anas : “Camion non ha rispettato norme” | L’autista : “Non decidevo io percorso” : Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io percorso” Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io percorso” Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io ...

Treno investe un tir sui binari e deraglia nel Torinese : 2 morti e 23 feriti : A quattro mesi dallo spaventoso incidente che ha coinvolto il Treno dei pendolari a Pioltello, un'altra tragedia si è verificata a Caluso, nel torinese, sulla linea Chiavasso-Ivrea, dove ieri sera un tir sui binari ha provocato il deragliamento del Treno regionale 10027. Il bilancio provvisorio è di due morti e 20 feriti (guarda le foto).L'incidente è accaduto alle 23,20 di ieri sera all'altezza di un passaggio a livello nella frazione di Arè, ...

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annunciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...