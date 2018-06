È morto Richard Harrison | il vecchio di Affari in famiglia

ilgiornale

(Di lunedì 25 giugno 2018) Èa 77 anniBenjamin, meglio conosciuto come "il" ("the old man" in inglese) del programma tvdi, in onda in Italia su Cielo e ambientato nel negozio di pegni Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas che aveva fondato insieme al figlio Rick "la volpe".era andato in pensione lo scorso luglio, lasciando il negozio - e il programma - in mano del figlio, del nipote Corey "lo smilzo" e di Austin "Chumlee" Russell. Oggi l'annuncio di Rick su Instagram: "Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più", ha scritto, "The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina". Today I lost a friend, a father, a teacher and so much more. The Old Man lost his long battle with Parkinson"s this morning. Love you Dad. See you on the other sideUn post condiviso da Rick(@rick_) in data: Giu 25, 2018 at ...