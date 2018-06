È morto Koko | il gorilla che parlava con i segni

È morto uno dei gorilla più conosciuti al mondo - la femmina Koko : aveva 46 anni e parlava una lingua dei segni semplificata : Il 19 giugno in California è morta una gorilla nota in tutto il mondo per la sua intelligenza: si chiamava Koko, aveva 46 anni e sapeva “parlare” una forma semplificata di linguaggio dei segni che le era stata insegnata dalla The post È morto uno dei gorilla più conosciuti al mondo, la femmina Koko: aveva 46 anni e parlava una lingua dei segni semplificata appeared first on Il Post.