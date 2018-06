È morto Edu Del Prado | attore nella serie tv ‘Paso Adelante’

Edu Del Prado è morto / Addio a Cesar di Paso Adelante : l'attore e cantante aveva 40 anni : Edu Del Prado è morto. l'attore e cantante, noto per aver interpretato Cesar nella serie tv spagnola Paso Adelante, è morto a soli 40 anni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Edu Del Prado è morto : l’attore di Paso Adelante si è spento a 40 anni : Lutto per il popolo delle serie tv e, in particolare, di una delle serie spagnola cult degli anni '90, Paso Adelante. Il bellissimo Edu Del Prado è morto a soli 40 anni lasciando un enorme vuoto nella famiglia e in tutti coloro che lo ricordano sul set della serie in cui ballava e recitava nei panni di Cesar Martin. In Paso Adelante Edu Del Prado aveva prestato il suo volto ad un giovane ballerino omosessuale che era riuscito ad ottenere ...

Edu del Prado è morto a 40 anni : era Cesar in Paso Adelante : Chi era l’attore spagnolo Edu del Prado morto a 40 anni Lutto nel mondo della tv spagnola: è morto a 40 anni l’attore Edu del Prado. Il giovane era conosciuto anche in Italia grazie a Paso Adelante, la serie tv madrilena andata in onda su Italia Uno nei primi anni Duemila. Edu aveva indossato i […] L'articolo Edu del Prado è morto a 40 anni: era Cesar in Paso Adelante proviene da Gossip e Tv.

Edu Del Prado - l'attore di Un Paso Adelante e ballerino morto a 40 anni : La Spagna piange uno dei suoi artisti più amati: è morto a 40 anni Eduardo Del Prado, più noto come Edu, cantante, ballerino e attore conosciuto anche in Italia per la sua partecipazione alla serie tv ...

Andreas Perez è morto/ Cev - ultime notizie : pilota di 14 anni deceduto dopo incidente a Barcellona : morto Andreas Perez: ultime notizie, dopo l'incidente a Montmelò (Barcelllona) nella gara del CEV i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Il pilota di 14 anni non ce l'ha fatta.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:04:00 GMT)

Agrigento - morto il motociclista investito al Giro d’Italia/ Deceduto dopo 24 giorni : omicidio stradale : Agrigento, morto il motociclista investito al Giro d’Italia, Deceduto dopo 24 giorni: omicidio stradale per l'automobilista 70enne che lo ha investito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Veduggio : è morto il re dei bulloni Loris Fontana : Il mondo dell'imprenditoria brianzolo è in lutto per la morte, avvenuta martedì, di Loris Fontana dell'omonima azienda con sede a Veduggio con Colzano. Aveva 97 anni ed era 'il re dei bulloni' che ...

Torino - morto motociclista in corso Novara/ Fatale lo scontro con auto : centauro deceduto sul colpo : Torino, morto motociclista in corso Novara, Fatale lo scontro con auto: centauro deceduto sul colpo. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 7:00: in corso gli accertamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:38:00 GMT)

morto in pista - Gropello incredula per Vincenzo : 'Distrutti dal dolore' : Avagliano era vicepresidente dell'associazione locale di soccorso. Lascia la moglie e la figlia Flavia