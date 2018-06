E' il giorno della terza prova

Maturità - è il giorno della terza prova : fine di un'epoca - dal 2019 cambia tutto : E' la fine di un'epoca. Oggi per mezzo milione di studenti (mercoledì nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi) è il giorno della terza prova della maturità 2018, il...

Temptation Island - il reality cambia giorno e ritarda ancora : le date della messa in onda : Il tanto atteso reality estivo di Canale 5, Temptation Island, cambia giorno: niente 5 luglio, la messa in onda ritarda ancora C’è tantissima attesa per l’inizio di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 che mette alla prova i sentimenti di alcune coppie, sottoponendole alle tentazioni di avvenenti tentatori e tentatrici. Giunto alla sua sesta edizione, il programma ha riscosso molto successo tra i telespettatori di Canale ...

Morta Giulia Perrotti - la pm di Milano che aveva indagato sul furto della bara di Mike Bongiorno : Milano - Si svolgeranno venerdì mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Pietro in Gessate, davanti al Palazzo di Giustizia, i funerali del procuratore aggiunto di Milano Giulia Perrotti,...

Il giorno più nero della monarchia spagnola : il marito dell'Infanta entra in carcere : Madrid - Eccolo, uno dei giorni più neri della monarchia borbonica. Il cognato del re di Spagna Iñaki Urdangarin entra in carcere. Il marito dell'Infanta Cristina è entrato nella prigione di ...

Notizie del giorno : Stadio della Roma - incontro Conte-Macron : Notizie del giorno: Luca Lanzalone, da mercoledì ai domiciliari perché indagato nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, s’è dimesso dalla presidenza dell’Acea. Notizie del giorno: Stadio Roma, Lanzalone si dimette Raggi attacca News. L’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi per la presunta corruzione architettata interno al progetto del nuovo Stadio della Roma continua a tenere banco nel mondo della politica italiana. Le intercettazioni ...

Real Madrid - Lopetegui si presenta : “ieri il giorno più triste della mia vita - oggi è quello più bello” : Il Real Madrid ha presentato Julen Lopetegui, il quale ha espresso le proprie sensazioni dopo gli ultimi tumultuosi giorni “Ieri è stato il giorno più triste della mia vita dalla morte di mia madre. Ma oggi è il giorno più bello della mia vita“. Sono le prime parole del nuovo tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, durante la sua presentazione, descrivendo l’ondata di emozioni contrastate vissute in queste ultime ore, ...

Anm Napoli - ogni giorno 600 multe ai 'furbetti' della sosta selvaggia : Lotta senza tregua dell'Anm contro la sosta selvaggia e i parcheggiatori abusivi. È boom di multe agli automobilisti indisciplinati. Nei primi 5 mesi del 2018 elevati 10mila verbali in più dello ...

